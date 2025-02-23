FETÖ soruşturması... Kayyum atanan 'Maydonoz Döner' skandalında yeni ayrıntılar: Açılışını AKP'li ve MHP'li isimler yapmış!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 15:58

Güncelleme: 23.02.2025 - 16:00

‘Maydonoz Döner’ zincirine yönelik FETÖ operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen şirketin ‘tamamen kendi içinde dönen bir FETÖ çarkı’ olduğunu bilgisi dikkat çekti.

Bir buçuk yıl önce başlatılan soruşturmada, 390 şubeli restoran zincirinin tüm kayıtları incelendi. 2018 yılında kurulan ve 7 yıldır FETÖ’den referansı olmayanların garson bile olamadığı belirtilen işletmeyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

ORTAKLAR DA ÇALIŞANLAR DA FETÖ ÜYESİ

Antalya Başsavcılığının 1.5 yıl önce soruşturduğu şirketi MASAK da aynı dönemde mercek altına alarak 300 analiz raporu hazırladı.

7 ülkede kurulan 21 şirket üzerinden yapıya para aktarıldığını tespit etti. Şirketin organizasyon yapısını çıkardı, binlerce çalışanı, resmi ve gayri resmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının örgütten kaydı olduğunu belirledi. Çoğunun da kamudan ihraç edilen 'mahrem' olarak adlandırılan şahıslar olduğunu saptadı.

ÖRGÜT REFERANSI OLMAYAN İŞE ALINMADI

Kapının bir FETÖ çarkı olduğu'nu belirleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu, elindeki dosyaları Antalya Savcılığı'na verdi. Ardından teknik ve fiziki takip yapan MİT ve Emniyet harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 353 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 83'ünün kamudan ihraç edildiği, 197'si hakkında FETÖ'den işlem yapıldığı, 102'sinin ise örgütün kripto haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.

FETÖ'den referansı olmayanların işe alınmadığı şirket ve iştirakleri tarafından 220 milyon liralık transfer yapıldığı ortaya çıkarıldı.

DÖNERCİNİN AÇILIŞINI İKTİDAR ÜYELERİ YAPMIŞ

Karar'da yer alan habere göre Maydonoz Döner'in bazı şubelerinin açılışının iktidar mensupları tarafından yapıldığının ortaya çıktı.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, 1 Mart 2024'te yerel seçim çalışmaları kapsamında il yönetimiyle birlikte Kızılay'daki şubenin açılışına katıldı. 11 Ekim 2024'te de AKP Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçe yöneticileriyle şube açılışında kurdele kesti.