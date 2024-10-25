Terör saldırısı gerçekleştirilen Kahramankazan, bayraklarla donatıldı
Kahramankazan Belediyesi, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla ilçeyi Türk bayraklarıyla donattı.
Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesisine gerçekleştirilen terör saldırısının ardından CHP'li Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu’nun talimatıyla, belediye binasına dev bir Türk bayrağı asıldı. Dış birimlerin binalarıyla çeşitli kamu kurumlarının binalarında da bayraklar dalgalandırıldı.
İlçedeki esnaf, acılarını ve tepkilerini göstermek için dükkanlarının önünü bayraklarla süsleyerek dayanışma örneği sergiledi. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarına astıkları bayraklarla yaşanan acıyı paylaştı. Araç sürücüleri ise otomobillerine astıkları Türk bayraklarıyla, teröre karşı ortak duruş sergiledi.
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