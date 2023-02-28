Kahramanmaraş Belediye Başkanı, "Mansur Yavaş'ı görmedim" demişti, CHP'den belgeli yanıt geldi
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Güngör, yardım çalışmaları için kentte Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni görmediğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç ise Güngör'e sosyal medya hesabından iki adet belge paylaşarak yanıt verdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentteki çalışmalarından bahseden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için, "Kendisini görmedim. Gelmiş gitmiş diyorlar. Burada da ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Güngör'e iki adet belge paylaşarak yanıt verdi. Öztunç, "ABB'yi görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadar mı habersizsiniz?" ifadesini kullandı.
BELGELİ YANIT
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç ise Güngör'e sosyal medya hesabından iki adet belge paylaşarak yanıt verdi.
Öztunç, "Peki bunlar nedir Sayın Hayrettin Güngör. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanı'nız. Hem de imzalı. Belediye Başkanı olarak yapılanlardan bu kadar mı habersizsiniz?" dedi.
Peki bunlar nedir sayın @hayrettingng Ankara Büyükşehir Belediyesini görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanınız. Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadarmı habersizsiniz? https://t.co/jvfgLluDiK pic.twitter.com/HWE7255oSR— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) February 27, 2023
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