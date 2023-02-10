Kahramanmaraş Çuhadar Sitesi için acil çağrı: İçeride ses var

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 15:33

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 15:57

Tüm ülkeyi sarsan ve 10 ilde yıkım yaratan Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında, zamanla yarış devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde bulunan Çuhadar Sitesi de, büyük depremde yıkılan yapılardan biri oldu. Dört blok ile 48 daireden oluşan sitedeki arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirten yurttaşlar, destek talebinde bulundu.

"ACİL DESTEK İSTİYORUZ"

Depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen, enkaza çalışmalarını profesyonel bir ekibin yürütmediğini söyleyen Pİ Gençlik Derneği Temsilcisi Seda Şahin, şöyle konuştu:

“Çuhadar Sitesi B Blok'ta Hayat Boyu İlerleme Derneği Başkanı Mustafa Özgür, eşi ve üç çocuğu enkaz altındaydı. Çocuklardan Cemilhan Özgür (14), salon tarafında olduğu için enkaz altından ilk gün çıkabildi. Bizi tanıyan Cemilhan, enkazın yakınındakiler aracılığıyla bize ulaştı. Sonrasında günlerce yardım istedik. Vinç geldi, ama AFAD çalışanları olmadan işleme başlayamadı. İçeriden sesler geldiği, Cemilhan aracılığıyla bize bildirildi. Acil destek istiyoruz.”

“SES OLMAYAN YERDEN İKİ KİŞİ SAĞ ÇIKTI”

Enkazdan kendi çabasıyla çıkan 14 yaşındaki Cemilhan Özgür, yaşananlarla ilgili Cumhuriyet'e konuştu. İçeride yaklaşık 150 kişi olduğunu belirten Özgür, şu sözlerle yardım çağrısında bulundu:

“İçeride 150 kişi var, sesler duyuyoruz. Jandarma ve polis burada. AFAD yok, insan ısısına duyarlı termal cihazı yok. Yardım istiyoruz. Dün görevliler 6 saat dinleyip ses olmayınca enkaz kaldırma işine geçtiler. Bir parça moloz kaldırdıkları sırada kaldırılan parçanın altından hayatta olan iki kişi çıktı. Bir an önce profesyonel ekip ve ısı duyarlı termal cihaz istiyoruz.”