Son Dakika... Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki son durumu açıkladı: Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 15:03

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 16:14

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yol açtığı ağır yıkımla mücadele ediyor.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da son durumu açıkladı. Son tespitlere göre can kaybı sayısı, 18 bin 991'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 75 bin 523 oldu.

OHAL YETKİSİYLE...

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. 75 bin 523 kişi kurtarıldı. Bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine diğer illere tahliye edilmiştir.

* Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Buna bir de bölgede ilk müdahaleyi yapacak kamu görevlilerinin çoğunun ya kendisinin ya ailesinin yıkımlar altında kalması da eklenmiştir. Bölgenin rastlamadığımız şiddette kış yaşıyor olması da engel olarak karşımıza çıkmıştır.

* Devletimizin tüm imkânlarını AFAD'ın koordinesinde deprem bölgesine yönlendirdik. Afet Bölgesi ve OHAL ilanı kararı aldık. Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, işyerlerine saldırıyorlar. Bazıları da suistimaller peşinde. OHAL ile devlet bu yetkileri eline almış ve bundan sonra bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda bunlara gerekli müeyyideler uygulanacak.

Her zaman önceliğimiz insan, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğiz, bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz. Ülkemizdeki resmi sivil tüm arama kurtarma ekipleri ile dünyanın dört bir yandan gelen arama kurtarma ekipleri ile çalışmalar sürüyor. Bakanlıkları, belediyeleri, diğer tüm kuruluşları ile, görüşleri ne olursa olsun tüm STK'larımız ile depremzedelerimizin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir.

DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİ

* İllerimizdeki arama kurtarma çalışmalarını altında insan olan hiçbir bina bırakmayacak durumda sürdüreceğiz. 1 yıl içinde yıkılan binaları, elimizdeki tip projelerle yeniden inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz.

* Bu arada 10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçişlerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa oralarda kira olarak, farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibarıyla buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek.

* Bu arada da biz bu konutları inşa etmiş olacağız. Artçı sarsıntılar sebebiyle evine girememesine rağmen milletimizin de metanetine şahidiz. Allah milletimden razı olsun. Bu millet bu belaları çok yaşadı ama hepsinde de kendileri ile 20 yıllık iktidarımız döneminde hep başbaşa kaldık ve bunları Van'da yaşadık, Bingöl'de yaşadık, Elazığ'da, Malatya'da yaşadık. Giresun'da, Kastamonu'da yaşadık. İzmir depreminde yaşadık. Tüm deprem felaketiyle sarsılan illerimizde kendileri ile bir arada olduk.

'15'ER BİN LİRA VERECEĞİZ'

* Ben tüm vatandaşlarımdan gerek deprem bölgesinde gerek bölge dışında bu işin istismarını yapan hangi kurum ya da kuruluş, hangi siyasi olursa olsun, lütfen bunlara inanmayın. Bu tür soysuzlara da gereken cevabını gereken cevabı verecektir.

* Şu anda ülkemizin dört bir yanında ve yurtdışından deprem bölgesine yardım malzemeleri yağıyor. Allah bu yardımları gönderen herkesten razı olsun. AFAD'la veya bölgede Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeyen, lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın.

* Bölgede en büyük problem dışarıdan gelen araçların yol açtığı trafik. Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması tereddütleri önleyecektir. İnsanlarımızın AFAD'a yardımlarının her kuruşu deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Kira yardımını özellikle yapacağız. Yağmacılık yapanlara da, bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz.