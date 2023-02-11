Kahramanmaraş depremi: Bölgeden gelen görüntüler kaygı veriyor

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:44

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:37

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kenti yerle bir etti. Binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi enkaz altında mucize bekliyor.

6 Şubat'ta yaşanan depremin bugün altıncı günü...

Arama-kurtarma ekipleri dondurucu soğukta hayata tutunan depremzedeleri kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Devletin gerek arama-kurtarma gerek yardım faaliyetlerinde zaaf gösterdiği her enkaz başında 'feryat' olarak karşımıza çıkıyor.

TÜRK HALKI TEK YÜREK!

Türk halkı tek yürek oldu ve depremzede kardeşlerinin yardımına koştu. Enkazı elleriyle kazanlar... Maaşını bağışlayanlar... Evini açanlar...

Tüm Türkiye büyük bir dayanışma gösteriyor.

Bu birliktelik görüntüsünün aksine kötücül hadiselere de şahit olabiliyoruz. Bölgeden münferit de olsa yağma görüntüleri ve tanıklıklar geliyor.

İKTİDAR ZAAFI BÖYLE Mİ KAPATACAK?

İktidar kanadından zaafı örtmek için 'şahin' açıklamalar yapılıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, OHAL'in verdiği yetkiye dayanarak bu tip olaylara sert müdahale edileceğini açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de dün Adana'da "Yağma olayları karşısında açık ve net söylüyorum son derece acımasız olacağız" mesajı verdi.

Bazı muhalefet partilerinden de yağmacılara karşı "Vur emri verin" gibi provokatif çıkışlar yapılabiliyor.

KANUNDA YERİ VE CEZASI BELLİ!

Depremin vurduğu kentlerimizden tedirgin edici görüntüler geliyor. Sosyal medyada yağmacı olduğu iddiasıyla işkence ve kötü muameleye maruz bırakılan insanların videoları paylaşılıyor.

Bu tip suçların Türk Ceza Kanunu'nda yeri ve cezası bellidir. Polis ve askerin görev ve yetkileri de kanunla düzenlenmiştir.

Devasa bir medyayı kontrol altında tutan ve devletin en kritik noktalarını yöneten iktidar temsilcileri "Acımasız olacağız" gibi bir dille hareket ettiğinde durumdan vazife çıkarıp yargısız infaza başvuran, kendini polis yerine koyan sivillerin artması şaşırtıcı olmayacaktır.

Cumhuriyet.com.tr olarak bölgede açığa çıkan gerginlik ve öfkeyi suça yönlendirecek tutum ve yaklaşımlardan kaçınılmasının önemine dikkat çekiyor ve bu görüntüleri 'hassasiyet' gereği yayımlamıyoruz.