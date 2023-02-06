Son Dakika... Kahramanmaraş depreminin ardından 10 ilde okullar tatil edildi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:28

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:30

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep başta olmak üzere 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahmaramanmaraş’taki 7.4’lük depremden etkilenen 10 ilde okulların 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı.

Depremde yıkım yaşanan ve okulların 1 hafta tatil edildiği iller şöyle:

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay...

4 İLDE 2 HAFTA TATİL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de deprem sonrası bölgedeki eğitime ilişkin açıklama yaptı.

Özer'in açıklaması şöyle:

"Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz.

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz."