Son Dakika... Kahramanmaraş depreminin ardından 10 ilde okullar tatil edildi
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği depreme ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 10 ilde okulların 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da ise 2 hafta eğitime ara verildiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep başta olmak üzere 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahmaramanmaraş’taki 7.4’lük depremden etkilenen 10 ilde okulların 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı.
Depremde yıkım yaşanan ve okulların 1 hafta tatil edildiği iller şöyle:
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay...
4 İLDE 2 HAFTA TATİL
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de deprem sonrası bölgedeki eğitime ilişkin açıklama yaptı.
Özer'in açıklaması şöyle:
"Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz.
Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz."
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