Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'da son durum: Doğalgaz boru hattında yangın!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:17

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:44

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Hatay, Antep, Urfa, Maraş başta olmak üzere 10 şehir depremden etkilendi. Deprem nedeniyle pek çok bina yıkıldı.

Hatay merkez ve ilçelerinde de bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi.

Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken merkezde ise özel bir hastanenin yıkıldığı, Payas, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi.

AKP Hatay Milletvekili Yayman CNN Türk canlı yayınında "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında" ifadelerini kullandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme meydana geldi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde, AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ'NİN BİNASI ÇÖKTÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesi Devlet Hastanesi'nin Yoğun Bakım ünetisenin bulunduğu 6 katlı A Blok depremde yıkıldı. Binada arama kurtarma çalışması yapılırken, binanın Acil Servisi'nde ise yaralı depdemzedelede hizmet veriliyor. Serviste yatan hastalar da bahçeye tahliye edildi. Yogun Bakım Ünitesi'nde kaç hastanın ve personelin bulunduğu henüz açıklanmadı.

"POLİSEVİ YIKILDI"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın da etkilendiğini belirterek kentte yıkılan binaların olduğunu açıkladı. İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ!

Deprem sonrası enkaz bölgesinden bilgi veren gazeteci Sırrıberk Aslan, canlı yayında yakınlarını enkaz altında kaldığını öğrendi. Aslan'ın yayına yansıyan feryadı yürekleri dağladı.

Gazeteci Sırrıberk Aslan, Haber Türk canlı yayınına bağlanarak depremden etkilenen Hatay'daki son durumu anlatıyordu. Yayın esnasında enkaz altında yakınlarının olduğunu öğrenen Aslan feryat içinde şunları söyledi:

* Şu anda Binevler Caddesi’ndeyim ben. Çok yakınlarımın çocukları deprem altında. Ne yazık ki 10 katlı bir apartman yerle bir oldu. Hiçbir yardım ulaşamıyor çünkü trafik kilitlenmiş durumda. Hiç kimse yok burada.

TRAFİK YÜZÜNDEN YARDIM GELEMİYOR

* Birkaç adım ilerde yine bir apartman, sekiz katlı bir apartman tamamen yerle bir olmuş. İki apartman arasındaki bir apartman tamamen yerle bir olmuş. Benim de yakınlarım enkaz altında. Araç trafiği yüzünden yardım gelme şansı yok. Afet ekiplerinin havadan gelme şansı yok.

"SAATLERDİR BEKLİYORUZ, KİMSE GELMEDİ"

CNN Türk yayınına bağlanan depremzede Dilara Tolunguç "Hatay iskenderun eda binasının önündeyim. Saatlerdir bekliyoruz, kimse gelmedi" dedi.

DEPREM SONRASI HAVALİMANI PİSTİ YARILDI!

Depremden etkilenen illerden Hatay’da da havalimanın pistinde tahribat oluştu. Hatay Havalimanı’nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

DOĞALGAZ BORU HATTINDA YANGIN!

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğal gaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı.

Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.

Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.

FUAT OKTAY SON DURUMU AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ildeki son durumla ilgili basın açıklaması yaptı. Oktay, Hatay'da şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 yaralının bulunduğunu ve 200 binanın yıkıldığını söyledi.