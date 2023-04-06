Kahramanmaraş depremlerinin yıktığı Adıyaman'da derin yarıklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afet bölgesinde heyelanlar ve yarıklar oluştuğu görüntülendi.

Adıyaman'ın Yaylakonak beldesi Karadere mevkisinde de depremin etkisiyle tepede heyelan oluştu. Tepedeki dev kayalar sarsıntıda yerinden oynarken, tepenin ortasında derin yarıklar oluştu. Arazide oluşan yarıkların havadan görüntülenmesi ise depremin yıkıcılığı gözler önüne serdi.

Jeoloji mühendisi İsmail Aksu, 6 Şubat depremlerinin bölgede 300 kilometre kadar yüzey kırığı oluşturduğunu söyledi. Aksu, 500 yıllık enerjinin bir gün içinde ortaya çıkmasının "asrın felaketi"nin yaşanmasına neden olduğunu belirterek, yapılarda büyük hasarlara yol açan depremlerin yeryüzü şekillerinde de ciddi anlamda değişiklikler geliştirdiğini vurguladı.

Bölgede kaya düşmeleri ve heyelanların yaşandığına dikkati çeken Aksu, "Bu ölçütteki depremler sonrası yüzey deformasyonu çok yoğun olmuş, kayalarda da lokal anlamda kütlesel hareketler ve bloksal anlamdaki heyelanlar meydana gelmiştir. Depremlerin büyüklüğü nedeniyle yeryüzü şekillerinde ciddi anlamda morfolojik değişiklikler meydana gelmiştir. Bölge içinde lokal anlamda kaya düşmeleri ve heyelanlar oluşmuştur." diye konuştu.

Jeofizik yüksek mühendisi Ali Zeynel Denizlioğlu ise depremde ortaya çıkan enerjinin çok geniş alana yayılarak ciddi hasara yol açtığını dile getirdi.

Depremlerin büyüklüklerinin kütlesel hareketleri tetiklediğini vurgulayan Denizlioğlu, "Burada meydana gelen bu büyüklükteki depremden sonra bölgede yapılan incelemelerde, büyük çaplı kütlesel hareketlerin tetiklendiğini gözlemledik." dedi.