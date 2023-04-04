Bingöl’de heyelan: Köy yolunda yarıklar ve çökme oluştu!

Bingöl’de merkeze bağlı Yelesen grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yarılan köy yolu, ulaşıma kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:57
Bingöl’de heyelan: Köy yolunda yarıklar ve çökme oluştu!
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Bingöl genelinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle merkeze Yelesen grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 3 noktada yarıklar ve çökme oluştu. Heyelanın ardından yol ulaşıma kapandı.

Bölgede çalışma başlatan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yolun onarılarak yeniden ulaşıma açılacağını aktardı.

"YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATTIK"

Gerekli çalışmaların bölgede başladığını aktaran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, şu ifadeleri kullandı:

"Yelesen grup köy yolumuzda meydana gelen heyelan nedeniyle grup köy yolumuzu geçici olarak ulaşıma kapattık. Gerekli müdahaleyi yapıp tekrardan yolumuzu geçici olarak ulaşıma açmayı planlıyoruz. Geçmiş olsun. Rabbim afetlerden muhafaza eylesin inşallah."


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