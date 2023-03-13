Hatay'da evlerin yakınında bulunan yolda deprem nedeniyle yarık oluştu

Yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu. Samandağ'a bağlı Tekebaşı Mahallesi'ndeki evleri teğet geçen yol da depremde yıkıldı.

İHA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:44
Hatay'da evlerin yakınında bulunan yolda deprem nedeniyle yarık oluştu
Abone Ol google-news

Türkiye'yi yasa boğan depremler binlerce kişinin ölümüne, on binlerce yapının ise yıkılıp ağır hasar almasına neden oldu.

Depremde en büyük yarayı alan şehirlerden Hatay'da ise hem yapılar hem de çevrede çok büyük zarar meydana geldi.

Birçok noktada olduğu gibi Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan yol da deprem nedeniyle çöktü. Evleri teğet geçen yol trafiğe kapatıldı. 

Çöken yolda evi bulunan Mehmet Eryılmaz, "Bu yol ilk depremde çöktü. Yol çöktüğü zaman bir araba içine düştü, biz o sesle uyandık. Yol artçı depremler ile daha fazla yıkıldı" dedi. 


depremler deprem yol yol çöktü

İlgili Haberler

Hukukçu Eminağaoğlu, seçimlerde YSK'de işleyecek adaylık sürecini anlattı: AYM'ye başvuru yolu açık

Hukukçu Eminağaoğlu, seçimlerde YSK'de işleyecek adaylık sürecini anlattı: AYM'ye başvuru yolu açık
İspanyol tenisçi Rafael Nadal'dan depremzedelere destek

İspanyol tenisçi Rafael Nadal'dan depremzedelere destek
Spectator: 'Biden Ortadoğu'da diplomasi yoluyla düşmanlara olanak sağlıyor'

Spectator: 'Biden Ortadoğu'da diplomasi yoluyla düşmanlara olanak sağlıyor'

En Çok Okunan Haberler