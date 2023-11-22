Kahramanmaraş depremleriyle ilgili film ve yarışma tepkilerin odağında: ‘Acılara saygı duyulmalı’

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

İlk olarak geçen haftalarda çekimlerine başlanan “Şahsi Meselemiz” filmi duyurulmuş, Hatay halkı bu girişimi “fırsatçılık ve saygısızlık” olarak değerlendirmişti. Tepkiler üzerine filmin çekim yeri değişmiş ancak yapımcı firma projesinden geri adım atmamıştı. Ardından İnönü Üniversitesi ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) ile Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) para ödüllü öykü ve deneme yarışması düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Hatay Barosu, Hatay Tabip Odası, Hatay Akademik Psikologlar Derneği ve Sağlık Emekçileri Sendikası, önceki gün yaptıkları ortak açıklamada, facianın yarattığı enkazın henüz kaldırılmadığına, depremzedelerin acılarına dönüp bakabilecekleri güvenli bir yaşama henüz kavuşumadığına dikkat çekildi. Özellikle Hatay’da insanların hala barınma, ulaşım, iş/ işsizlik, temiz hava ve su, eğitim ve yeterli sağlık hizmeti almakla ilgili ciddi sorunlarla boğuşurken gündemin yarışmalara kaydırılmasının yaralayıcı olduğunun altı çizildi.

‘DUYARSIZLIK’

Açıklamada, “Şehrin fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yıllar alacağı öngörülüyorken bu kadar eksikle insanların dokuz ay gibi kısa bir zamanda yaşadıkları bu çok boyutlu ve süregiden kayıpla baş ettiğini düşünmek duyarsızlık ya da kötü niyet değilse düpedüz saflıktır. Halkı ve toplumu depremi yaşayan insanların acılarına saygı duymaya, anlamaya ve devletin koruyucu mekanizmalarını harekete geçmeye davet ediyor, bu tür faaliyetlerin çok dikkatli şekilde, bilimsel yaklaşımla desteklenerek ve uygun zamanlarda yapılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

