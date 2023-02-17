Kahramanmaraş Havalimanı'nda 'deprem' yoğunluğu
Kahramanmaraş Havalimanı, kentte meydana gelen deprem felaketinin ardından yardımların ulaştırılması, arama kurtarma ekiplerinin sevkiyatı ve depremzedelerin tahliyesi nedeniyle tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor.
Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin gelişi, depremzedelerin farklı kentlere tahliyesi ile yardımların kente gelişi ve dağıtımı havalimanında yoğunluk oluşturdu.
Deprem felaketinin ardından jandarma ve polise ait çok sayıda uçak ve helikopter havalimanında konuşlandı. Aram kurtarma ekipleri, helikopterlerle ilçelere ve kırsal bölgelere sevk ediliyor. Uçaklarla getirilen yardımlar da yine helikopterlerle ilçe ve köylere ulaştırılıyor.
FARKLI ŞEHİRLERE TAHLİYE
Geçmişte günde birkaç seferin yapıldığı havalimanı, afet nedeniyle yaşanan hareketlilik nedeniyle tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Kentteki depremzedeler uçaklarla farklı şehirlere tahliye ediliyor.
Binlerce kişi yaptıkları başvurunun ardından geldikleri hava limanında uçaklarla barınacakları yeni şehirlerin yolunu tutuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Haluk Levent enkazdan kurtarılan bebeğin ismini koydu
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in bağışı ortaya çıktı
- Ses getirecek 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası' açıklaması
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- Can kaybında artış!
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı