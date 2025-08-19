Kahramanmaraş'ın plaka kodu ne? Kahramanmaraş'ın plaka numarası kaç? Kahramanmaraş ve ilçelerinin plaka harfleri...



Kahramanmaraş plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KAHRAMANMARAŞ'IN PLAKA KODU NEDİR?

Kahramanmaraş’ın plaka kodu 46 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Kahramanmaraş’ta araç plakaları, 46 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kahramanmaraş Plaka Kodunun Anlamı

Kahramanmaraş’ın plaka kodu olan 46, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 46 sayısı, Kahramanmaraş’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kahramanmaraş ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kahramanmaraş’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Afşin 46 AC, 46 AF

Andırın 46 AN

Çağlayancerit 46 C

Dulkadiroğlu 46 D, 46 DU

Ekinözü 46 E

Elbistan 46 EL, 46 EB

Göksun 46 G

Nurhak 46 N

Onikişubat 46 O, 46 ON

Pazarcık 46 P, 46 PA

Türkoğlu 46 T