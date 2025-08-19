Kahramanmaraş'ın plaka kodu ne? Kahramanmaraş'ın plaka numarası kaç? Kahramanmaraş ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 12:28:00
Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Kahramanmaraş ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Kahramanmaraş plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KAHRAMANMARAŞ'IN PLAKA KODU NEDİR?

Kahramanmaraş’ın plaka kodu 46 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Kahramanmaraş’ta araç plakaları, 46 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kahramanmaraş Plaka Kodunun Anlamı

Kahramanmaraş’ın plaka kodu olan 46, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 46 sayısı, Kahramanmaraş’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kahramanmaraş ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kahramanmaraş’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Afşin    46 AC, 46 AF
Andırın    46 AN
Çağlayancerit    46 C
Dulkadiroğlu    46 D, 46 DU
Ekinözü    46 E
Elbistan    46 EL, 46 EB
Göksun    46 G
Nurhak    46 N
Onikişubat    46 O, 46 ON
Pazarcık    46 P, 46 PA
Türkoğlu    46 T

