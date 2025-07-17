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Kahramanmaraş’ın telefon kodu kaç? Kahramanmaraş’ın alan kodu kaç?

Kahramanmaraş’ın telefon kodu kaç? Kahramanmaraş’ın alan kodu kaç?

17.07.2025 10:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş’ın telefon kodu kaç? Kahramanmaraş’ın alan kodu kaç?

Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Kahramanmaraş, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken önemli bir şehirdir. Aynı zamanda dondurmasıyla ün kazanmış olan Kahramanmaraş, sanayi ve tarım alanlarında da gelişmiş bir yapıya sahiptir. Telefonla iletişimde ise şehrin kendine ait bir alan kodu bulunuyor. Peki, Kahramanmaraş’ın telefon kodu kaç? Kahramanmaraş’ın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Kahramanmaraş önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Kahramanmaraş'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Kahramanmaraş’ın telefon kodu kaç? Kahramanmaraş’ın alan kodu kaç?

KAHRAMANMARAŞ'IN TELEFON KODU KAÇ?

Kahramanmaraş iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0344’dür. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Kahramanmaraş için bu kod 344 olarak belirlenmiştir.

KAHRAMANMARAŞ'IN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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