Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler... Prof. Dr. Ahmet Ercan: '3-4 yılda dinginliğe anca erişecek'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 08:26

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:24

Türkiye’yi sarsan deprem felaketi üzerinden 24 saat geçti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından bölgedeki artçı depremler ise devam ediyor.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Twitter hesabından artçı depremler ile ilgili açıklamada bulundu. Ercan şunları kaydetti:

“330 kilometre boyunca yerin kükreyişi bitmedi. Yoğun sarsıntılar gittikçe küçülerek 3-4 ay sürecek. 3-4 yılda dinginliğe anca erişecek. Olağanüstü bir kıran. Kalanların ne yazık ki yaklaşık yüzde 5'i canlı, kurtarılmayı bekliyor, kapkara umutla.”