Kahramanmaraş merkezli deprem, hayvancılığı ve çiftçiyi vurdu

Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

Tarım ve hayvancılığın ana geçim kaynakları arasında olduğu bölgedeki Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre (FAO) Türkiye’nin tarım üretiminin yüzde 20’sinden fazlasına zarar verdi.

FAO depremin etkilerine yönelik açıklamasında, “Toprak mahsulü, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği dahil tarımda ve depremin vurduğu bölgelerdeki kırsal altyapıda ciddi zarar tespit edildiğini” belirtti.

12 MİLYON HAYVAN ETKİLENDİ

Afetin üzerinden 15 ay geçmesine karşın hâlâ yeterli destek sağlanamadı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği(TVHB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, depremden doğrudan ve dolaylı 14 milyon kişinin etkilendiğini belirtti. En az 500 bin kişinin köylerde yaşadığını ancak bu sayının içinde büyükşehir statüsündeki illerin kırsal mahallelerinde yaşayan insanların yer almadığını belirten Fındık, “Kırsal nüfusun fazlalığı ve bu insanların başlıca geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu göz önünde bulundurulduğunda milyonlarca insanın bu depremlerden etkilendiğini söylemenin abartı olmayacağını” söyledi.

Depremde hayvan kaybının da yüksek olduğunu belirten Fındık, şunları söyledi:

* Bu aşamada veteriner hekimlerin varlığı daha da önem kazandı. Ancak onlar da maddi manevi büyük hasar gördüler. Bölgede bulunan 250’den fazla veteriner hekim muayenehanesi büyük ölçüde tahrip oldu.

* Büyük çoğunluğu küçük aile tipi ya da köy tipi olarak tanımlanabilecek bu hayvancılık işletmelerindeki yaklaşık 2 milyon 200 bin büyükbaş ve 9 milyon 830 bin küçükbaş çiftlik hayvanı bir şekilde depremlerden etkilendi. Ama yıkım ise hâlâ ölçülemedi.

* Bölgede hayvancılığın yeniden kurulmasında ve devamının sağlanmasında muayenehane ve barınma sorunu kalıcı biçimde çözülmeli.

* Ülkemizde afetlere hazırlıklı olmak için yapılacak daha çok iş olduğu ortadadır.

