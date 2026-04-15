Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı olayı yaşandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. Peki, Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 16 Nisan 2026 yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Kahramanmaraş Valiliği konu hakkında duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

BAKAN TEKİN BÖLGEYE GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktı.