Kahramanmaraş’ta sessiz 23 Nisan: Katledilen çocukların mezarları bayraklarla süslendi

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden ve aynı sınıftaki 4 öğrencinin mezarları ziyaretçi akınına uğruyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki mezarları Türk bayraklarıyla donatıldı.

Mezarlığı ziyaret eden Muhammet Kılıçsallayan, "Gönül isterdi ki bugün bu anlamlı günde çocuklarımızın okullardaki cıvıltısına şahitlik etmek isterdik. Ne yazık ki bugün mezarlıktayız. Ailem ve çocuklarımla birlikte merhum çocuklarımızın mezarlarını ziyaret edip dualar ettik. Ailelerimizin acılarına ortak olduk. Tarifi imkansız bir acı şehrimiz ve ülkemiz de hissediliyor. Ölenlerimize rahmet diliyorum" dedi.

93 yaşında çocukları ziyarete gelen bir nine ise "Masum yavrularımıza Allah rahmet eylesin burada dua ettik" diye konuştu.