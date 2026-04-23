Kahramanmaraş’ta sessiz 23 Nisan: Katledilen çocukların mezarları bayraklarla süslendi

Kahramanmaraş’ta sessiz 23 Nisan: Katledilen çocukların mezarları bayraklarla süslendi

23.04.2026 14:57:00
İHA
Kahramanmaraş’ta sessiz 23 Nisan: Katledilen çocukların mezarları bayraklarla süslendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün mezarları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrakları ve balonlarla süslendi.

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden ve aynı sınıftaki 4 öğrencinin mezarları ziyaretçi akınına uğruyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki mezarları Türk bayraklarıyla donatıldı.

Çocukların mezarlarına balon ve süslerle donatılırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlandı.

Mezarlığı ziyaret eden Muhammet Kılıçsallayan, "Gönül isterdi ki bugün bu anlamlı günde çocuklarımızın okullardaki cıvıltısına şahitlik etmek isterdik. Ne yazık ki bugün mezarlıktayız. Ailem ve çocuklarımla birlikte merhum çocuklarımızın mezarlarını ziyaret edip dualar ettik. Ailelerimizin acılarına ortak olduk. Tarifi imkansız bir acı şehrimiz ve ülkemiz de hissediliyor. Ölenlerimize rahmet diliyorum" dedi.

93 yaşında çocukları ziyarete gelen bir nine ise "Masum yavrularımıza Allah rahmet eylesin burada dua ettik" diye konuştu.

