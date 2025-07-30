Kahramanmaraş'taki konteyner kentte cinsel istismar iddiası: Şüpheli tutuklandı, çocuk koruma altına alındı

Gerçek Gündem'den Eda Narin'in haberine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'tan sonra kurulan bir konteyner kentte 57 yaşındaki S.K.'nın, 8 yaşındaki bir çocuğu boş konteynere götürdüğü iddia edildi. İddiaya göre, çevredekiler güvenliğe haber verdi, ardından polisler S.K.'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevinde gönderildi. 8 yaşındaki çocuk ile kardeşi devlet koruması altına alındı. Çocukların anne ve babasının ayrı olduğu; babanın cezaevinde olması nedeniyle dedeleriyle kaldığı öğrenildi.