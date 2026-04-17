Kahramanmaraş'taki okul saldırısı... Valilikten hayatını kaybedenlerle ilgili yeni açıklama

Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güncel bilgileri duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, olayda 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavilerinin farklı hastanelerde sürdüğü belirtilirken, bu öğrencilerden 5’inin yoğun bakımda olduğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Valilik açıklamasında ayrıca kamuoyuna çağrı yapılarak, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Yurttaşların yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri istendi.