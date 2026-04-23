Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 öğrenci ve Ayla öğretmen hayatını kaybetmişti: Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 öğrenci ve Ayla öğretmen hayatını kaybetmişti: Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan

23.04.2026 11:19:00
DHA
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 öğrenci ve Ayla öğretmen hayatını kaybetmişti: Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sessizlik hakim oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelindeki tüm okullarda coşkuyla kutlanırken; Ayser Çalık Ortaokulu'nun bahçesi, İsa Aras Mersinli'nin (14) düzenlediği saldırı sonrası boş kaldı.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından öğrencileri başka bir okula nakledilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapısında çiçekler yer alırken; bahçenin tellerine saldırıyı kınayan mesajlar asıldığı görüldü.

Ayrıca hayatını kaybedenlerin isimleri ile fotoğrafları da tellerde yer aldı.

Diğer yandan geride, önceki yıllarda Ayser Çalık Ortaokulu'nda kutlanan 23 Nisan fotoğrafları ve görüntüleri kaldı. 

