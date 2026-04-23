Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anısına Yalova’da anıt yapıldı, 11 fidan dikildi

Kahramanmaraş’a bağlı Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’na 15 Nisan'da düzenlenen ve 1 öğretmen ve 10 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı Türkiye'yi büyük acıya sürüklemişti. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Yalova’da anıt yaptırıldı ve fidan dikildi.

Anıt açılışında konuşan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, olayın çok üzücü olduğunu ifade etti ve hayatını kaybedenlerin isimlerini yaşatmak istediklerini belirtti.

Gürel şunları söyledi:

"Bütün Türkiye böyle bir olayla sarsıldı. Üzücü bir bayram geçiriyoruz ama bir yandan da bayramı yaşamak, diğer çocuklara iyi örnek olmak, keyifli bir ortam sağlamak lazım. Çünkü aynı zamanda Ulusal Egemenlik bayramımız. Meclisimizin kurulduğu, milletimizin iradesinin yönetime hukuki olarak da yansıdığı ilk adımı da kutluyoruz. Bu bağlamda böyle güzel bir çalışma yaptık. Tekrar milletimize baş sağlığı dilerim. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz."

''ONLARI ÜZMEYECEK ŞEKİLDE YAŞATMA MECBURİYETİMİZ VAR''

CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı ise şunları söyledi:

"23 Nisan arifesinde böyle bir olay yaşamak istemezdik. Çocuklarımızı korumak isteriz. Çocuklarımızın yaşamalarını isteriz. Çocuklarımızın umudu büyütmelerini, geleceğimiz olmalarını isteriz. Sadece bu olayda kayıplarımız olmuyor. MESEM’lerde çocuk yaşta kaybettiğimiz kardeşlerimiz var. Ne yazık ki sokaklarda çocuk yaşta çalışma mecburiyetinde kalan çocuk işçilerimiz var. Aile içerisinde, okul içerisinde, akran zorbalığına maruz kalan, taciz olaylarında mağdur olan bir dolu kardeşimiz var. Tüm onların hakkını savunmak biz büyüklere düşüyor. Onları üzmeyecek şekilde yaşatma mecburiyetimiz var bu bayramı. Aynı zamanda o çocuklarımızı da yaşatma mecburiyetimiz var."