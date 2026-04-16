Kahramanmaraş'taki okul saldırısını düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafı dikkat çekti: Elliot Rodger kimdir?

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmeni öldüren ve 17 öğrenciyi yaralayan İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafına Elliot Rodger'ı koyduğu ortaya çıktı.

Salı günü Şanlıurfa'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından dün de Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenledi.

Babası Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına koyarak öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda hedef gözetmeksizin öğrenci ve öğretmenlerin üzerine ateş açan Mersinli, matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 8 öğrenciyi öldürdü ve 17 öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Babasına ait silahlarla saldırı gerçekleştiren Mersinli, saldırıda kullandığı silahla kendisine ateş ederek hayatına son verdi.

Mersinli'nin WhatsApp'ta profil fotoğrafına 2014 yılında ABD'de düzenlediği silahlı saldırı ile 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger'ı koyduğu öğrenildi.

ELLIOT RODGER KİMDİR?

Elliot Rodger, Mayıs 2014’te Kaliforniya Isla Vista’da 6 kişiyi öldürdüğü saldırıdan önce YouTube’a bir “intikam” videosu yükledi ve uzun bir manifesto yazıp tanıdığı kişilere göndermişti.

NE SAVUNUYORDU?

Rodger, varlıklı bir ailede büyüdü. Yazdığı 141 sayfalık metinde çocukluğunu, ruhsal sorunlarını ve özellikle kadınlara yönelik derin öfkesini anlattı.

Bakir olmasını bir “haksızlık” olarak görüyor, kadınların kendisini istememesini açıklayamıyordu.

Kendisini “mükemmel bir beyefendi” olarak tanımlıyor, hatta “yaşayan bir Tanrı’ya en yakın varlık” olduğunu iddia ediyordu.

Saldırısını “İntikam Günü” olarak kurguladı ve toplumdan, özellikle kadınlardan “intikam alma” fikrini açıkça dile getirdi.

Hedeflerinden biri üniversitesindeki bir kız öğrenci yurduydu. Ancak saldırıda hem kadınları hem de üç erkek öğrenciyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

Manifestosunun sonunda kendisini “asıl kurban” ve “iyi olan taraf” olarak tanımladı.

NASIL BİR ETKİ YARATTI?

Rodger’ın yazdıkları ve videoları, “incel” olarak bilinen çevrimiçi topluluklarda yaygınlaştı. Bu gruplar, kadınların kendilerini reddetmesinden dolayı başarısız olduklarını düşünen ve suçu kadınlara yükleyen erkeklerden oluşuyor.

Bazı kullanıcılar Rodger’ı açıkça reddetse de, bir kesim onu yüceltiyor, hatta eylemlerini haklı göstermeye çalışıyor. Bu tür içerikler zaman zaman platformlardan kaldırılıyor, ancak farklı mecralarda yeniden ortaya çıkıyor.

“MANOSPHERE” NEDİR?

“Incel” topluluğu, daha geniş bir dijital ağın parçası: “manosphere”.

Bu ağ, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair ana akım görüşlere karşı çıkan bloglar ve forumlardan oluşuyor.

Örneğin “MGTOW” (Men Going Their Own Way) erkeklerin sistematik olarak dezavantajlı olduğunu savunuyor.

Bir diğer büyük topluluk olan “The Red Pill” ise adını The Matrix filminden alıyor ve erkeklerin “gerçekleri görmesi” gerektiğini savunduğunu iddia ediyor. 2014’te Kaliforniya’da altı kişiyi öldüren Elliot Rodger’ın ardından, benzer motivasyonlarla gerçekleşen saldırılar farklı ülkelerde tekrar etti.

Bazı saldırganlar Rodger’a doğrudan atıf yaptı, bazıları ise aynı kadın düşmanı ve “reddedilme” temelli söylemi benimsedi.

Kaliforniya’nın Isla Vista bölgesinde Mayıs 2014’te düzenlenen saldırıda Rodger, üç kişiyi bıçaklayarak, üç kişiyi silahla öldürdü; 14 kişiyi yaraladı. Saldırı öncesi yayımladığı manifesto ve videolar, daha sonra “incel” olarak bilinen çevrimiçi gruplarda yaygınlaştı.