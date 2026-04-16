Kahramanmaraş'taki okulda 10 kişiyi öldüren saldırganın babasının ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine saldırı düzenleyen ve 9'u çocuk 10 kişinin can kaybının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu’nda saldırıyı gerçekleşen 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin polis olan babası Uğur Mersinli önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Uğur M.'nin Emniyet'te verdiği ifade ortaya çıktı.

"PSİKOLOG TAKİP EDİLMELİ DEDİ"

Oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyen baba, "Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktadır. Oğlumu bu durum nedeniyle Emniyet'teki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak Emniyet'teki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durum olmadığını oğlumun çok zeki olduğunu söylediler, yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa oğlumu götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi'' ifadelerini kullandı.

"SİLAH NAMUSTUR" DEDİM

Oğlunun silah kullanmaya olan merakını olduğunu söyleyen baba, oğlunu poligona götürüp silahla atış yaptırdığını söyleyerek şöyle konuştu:

''Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu, yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifoniyerin üzerine bırakmıştım oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım, kendisinin silahlara merakı olduğunu fark ettiğim için ben kendisine silah kültürümüzden bahsettim silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim, yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim, bu söylemimdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti, ileride sicilin temiz olursa ve iyi bir okul okursan sana da silah alabiliriz diyerek kendisine umut sattım ancak bunun üzerine oğlum bana Amerika’da herkes silah alabiliyor dedi. Ben de kendisine ülkemizde kimin eline silah alabileceğini taşıyabileceğini söyledim, oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi, bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe ya da cuma gerçekleşmiş olabilir.

"BİRLİKTE ATIŞ YAPTIK"

"Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım, oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim, bende oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti, fotoğrafları daha sonra Whatsapp üzerinden oğlum İsa’ya gönderdim.''

Oğlunun çevrimiçi oyun oynadığını anlatan baba, ''Oğlum interaktif (konuşmalı-çevrimiçi) oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatır bize bir şey göstermek istemezdi, biz de bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisinin düzenlediği silahlı saldırıda 9'u öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın babasına ait silahları kullandığı, saldırının ardından öldüğü açıklanmıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmış, çok sayıda müfettiş ve savcı görevlendirilmiş, saldırganın anne ve babası gözaltına alınmıştı.

Kentte eğitime 2 gün ara verilirken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.