Kahramanmaraş'taki okulda saldırı düzenleyen öğrenciye atış yaptıran poligon görevlisi polis açığa alındı

Kahramanmaraş'taki okulda saldırı düzenleyen öğrenciye atış yaptıran poligon görevlisi polis açığa alındı

17.04.2026 12:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'taki okulda saldırı düzenleyen öğrenciye atış yaptıran poligon görevlisi polis açığa alındı

Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa A.M'nin atış talimi yaptığı poligonda görevli polis M.Y'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş Valiliği açıklaması şöyle: 

"15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu’nda ülkemizi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı olayı gerçekleştirilmiştir.

Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M’nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi Polis Memuru M.Y aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni ayrıntı: İsa Aras Mersinli'nin ölmeden önce olay yerindeki son sözleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni ayrıntı: İsa Aras Mersinli'nin ölmeden önce olay yerindeki son sözleri ortaya çıktı Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin son sözleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş saldırganının rehber öğretmeni olayı anlattı: 'Hepimiz şahsı derdest ettik'
Kahramanmaraş saldırganının rehber öğretmeni olayı anlattı: 'Hepimiz şahsı derdest ettik' Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısını düzenleyen İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporunda bacağındaki kesik nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Cesedi teşhis eden rehber öğretmen Ejder İ.’nin raporda yer alan ifadelerinde ise İsa Aras Mersinli’nin ekran bağımlısı olduğunu belirterek, “Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi” sözleri yer aldı.
Kahramanmaraş'taki saldırıyı düzenleyen saldırganın arkadaşından çarpıcı itiraflar: 'Bazı ekran görüntüleri de var...'
Kahramanmaraş'taki saldırıyı düzenleyen saldırganın arkadaşından çarpıcı itiraflar: 'Bazı ekran görüntüleri de var...' Kahramanmaraş'taki bir okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı çarpıcı itiraflarda bulundu. Paylaştığı videoda saldırgan ile ilişkilerine dair bilgiler de veren kız çocuğu "Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum. Ama deneyeceğim" dedi.