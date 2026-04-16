Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı: 'İlk önce matematik öğretmenini vuruyor...'

16.04.2026 11:20:00
Kahramanmaraş'ta dün silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, kaybettiği tek çocuğunun başarılı ve çalışkan olduğunu belirterek, "İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı" dedi. Abdullah Cevdet Yeşil olay anına ilişkin ise "Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı" diye konuştu.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil'in, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Çadıra giden aile yakınları ve yurttaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi.

Baba Yeşil, gazetecilere, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

"BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ"

Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu" dedi.

Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."

