Kahramanmaraş Valiliği açıkladı... Okuldaki katliamın 'belgesi' İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıktı: 11 Nisan'da planlamış!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 8'i çocuk 9 can kaybının yaşandığı okul saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, saldırıda kullanılan silahların ise failin polis başmüfettişi babasına ait olduğu duyuruldu.

Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Failin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde katliamı 11 Nisan'da planladığı belge ortaya çıktı.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin tamamlanarak cenazelerin ailelerine teslim edildiği belirtildi.

Olay yerinde fail tarafından kullanılan 5 adet tabancaya el konulduğu ve yapılan kriminal incelemede bu silahların, failin babası polis başmüfettişi Uğur M. adına ruhsatlı olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Söz konusu gelişme üzerine gözaltına alınan Uğur M.'nin, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildiği bildirildi.

EYLEM PLANI BİLGİSAYARDA BULUNDU

Failin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, saldırganın bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair bir belge bulunduğu kaydedildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve olayın tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır.

Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır."