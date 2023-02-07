Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun kimdir?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:46

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:21

Ömer Faruk Coşkun, Cumhurbaşkanlığı'nın 9 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan kararnamesi ile Kahramanmaraş Valisi olarak atandı.

ÖMER FARUK COŞKUN KİMDİR?

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun 1970 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini İstanbul’da, orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl Mülki İdare Amirliği yaptı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

1996-2007 yılları arasında sırasıyla, Kocaeli Kaymakam Adaylığı, Kırşehir-Akpınar, Tunceli-Mazgirt, Bitlis-Adilcevaz ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 2007 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2009 yılında da Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Mülkiye Başmüfettişliği görevini sürdürmekte iken 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atandı.Cumhurbaşkanlığı'nın 09/06/2020 tarih ve 2020/274 sayılı kararı ile Kahramanmaraş Valisi olarak atanmıştır. Vali Ömer Faruk Coşkun evli ve 2 çocuk babasıdır.