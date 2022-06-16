Kahramanmaraş ve Gaziantep arasında 'acı biber' davası

16 Haziran 2022 Perşembe, 11:01

Türk Patent ve Marka Kurumu, kuzeyde Nurdağı ve Amanos dağları ile güneyde İslahiye'den Suriye sınırına kadar olan bölgede yetişen, tazeyken yeşil, olgunlaştığında bayrak kırmızısı renginde ve orta derecede acı olan bibere, Gaziantep Ticaret Borsasının başvurusu üzerine "İslahiye biberi" coğrafi işareti verdi.

Ancak kurumun isot, acı pul biber ve acı toz biber de üretilen biberi 5 Ocak 2022'de "İslahiye biberi" olarak tescillemesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Borsasını yargı önünde karşı karşıya getirdi.

Bu biberin "Maraş biberi" olduğunu savunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, "İslahiye biberi" coğrafi işaretinin iptali talebiyle dava açtı.

Davanın ön inceleme duruşması, Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince görüldü.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının avukatlarından Muharrem Doba, dava konusu biberin "Maraş biberi" olduğunu iddia etti.

"Maraş biberinin yetiştiği 5 il bulunduğu"nu anlatan Doba, "Hepsinin biberinin ufak farklılıkları bulunabilir. Hepsi için başvurulursa, marka patentin anlamı kalmaz" dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası ile Türk Patent ve Marka Kurumunun avukatları ise davanın reddini istedi.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

İSLAHİYE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının, "İslahiye biberi" coğrafi işaretiyle tescillenen biberin "Maraş biberi" olduğunu savunarak tescilin iptaline yönelik açtığı davaya ilişkin, "Amacımız kimseyle rekabet içerisine girmek değil ama bizim bölgedeki biberin aroması, kalitesi farklıdır" dedi.

Aynı zamanda Ziraat Mühendisi ve biber üreticisi olan Vural, İslahiye biberinin Maraş biberine yakın olarak görülse de coğrafi ve üretim anlamında çok farklı olduğunu ifade etti.

İslahiye biberinin 32 bin dönümde ekildiğini, Gaziantep Ticaret Borsasının destekleriyle ürünü tescillediklerini dile getiren Vural, "Amacımız kimseyle rekabet içerisine girmek değil ama bizim bölgedeki biberin aroması, kalitesi farklıdır. Bunun da güneş ve toprak özelliklerinden kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.

Vural, İskenderun'un deniz havası ve Gaziantep'in karasal ikliminin arasında yetişen biberlerin bölgenin bulut yapısıyla daha iyi nefes aldığını ve kaliteli ürün yetişmesini sağladığını kaydetti.

Bölgenin biberinin dünyada eşi benzeri olmadığını savunan Vural, "Bu iddiamızın bilimsel açıklaması yapıldı. Her ne kadar Maraş biberi coğrafi olarak birbirimize yakın gözükse de coğrafi özelliklerin biberimizin üzerinde büyük etkisi vardır. Biberimizin coğrafi işaretine yapılan itirazın yersiz ve mantıksız olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu ülkemizin ürünü ve katma değeridir. Hep beraber ele ele vererek dünyaya tanıtmamız gerekiyor" diye konuştu.

DAVA KONUSU "İSLAHİYE BİBERİ"

Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sayfasında yer alan bilgilere göre, orta derecede acılığı olan "İslahiye biberi", sıcak iklimi seviyor. Nisan ve mayısta tohum ve fide hazırlıkları yapılan biberin yetiştirilmesi için don olayı ve aşırı soğuk havadan korunması gerekiyor.

Yetiştirildiği bölgedeki rüzgar hızı, yayılımı, nem ve yağış miktarı biberin karakteristik özelliğini belirliyor. "İslahiye biberi"nden isot, acı pul biber ve acı toz biber üretiliyor.