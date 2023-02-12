Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 yaşındaki çocuk 158 saat sonra enkazdan çıkartıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Yeşilada Apartmanı'nda kurtarma çalışmalarına devam eden ekip, Yavuz adında 3 yaşındaki çocuğa ulaştı.
Sağlıklı olduğu gözlenen çocuk, yıkımın 158. saatinde sevinç gözyaşlarıyla ambulansa bindirildi.
Çevredekilerin alkışladığı Yavuz, hastaneye götürüldü
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