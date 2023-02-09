Kahramanmaraş'ta 73 saat sonra gelen mucize: Üç kişilik aile kurtarıldı
Son dakika... Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremin ardından ağır yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta umut veren haberler geliyor. Depremden 73 saat sonra biri çocuk üç kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı. Arama-kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ın yanı sıra depremin vurduğu diğer dokuz kentte de zamanla yarışıyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.
EMEKLERİNİN KARŞILIĞI ÖDENMEZ
Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan aile ambulanlarla hastaneye sevk edildi.
Anne Zelal Bağış, kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.
Mutlu olduğunu söyleyen Bağış, "İyi ki varlar, Allah hepsinden razı olsun. Değişik bir şey, kurtulacağımızı düşünüyorduk. Allah'tan umut kesilmez." dedi.
Ali Bağış ise "Kimse bu çalışanların iyiliğinin karşılığını ödeyemez. İnsanın hayatını kurtarıyorlar. Kimse emeklerinin karşılığını ödeyemez" diye konuştu.
BELEDİYE BAŞKANI SEDYEYE OMUZ VERDİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yaralıların sedyeyle taşınması sırasında ekiplere yardım etti.
Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 73 saat sonra kurtarma yapan ekipleri tebrik etti.
Sakarya ve Isparta ekibinin destekleriyle bir ailenin kurtarıldığını belirten Yüce, "Çocuk çok mutluydu. Ülkemizin başı sağolsun. Kardeşlerimizin yanındayız, Türkiye'nin yüreği burada atıyor. Türkiye bir olmuştur, yek vücut olmuştur" ifadelerini kullandı.
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