Kahramanmaraş'ta bir genç, ailesinden 4 kişiyi katlettikten sonra intihar etti
Kahramanmaraş'ta bir genç, annesi, babası ve 2 kardeşini tabancayla öldürüp intihar etti.
Kahramanmaraş'ta evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren B.Ö. (22), yanına gelen anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Önsen Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre B.Ö, evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı. B.Ö, çatıya çıkan baba M.Ö, anne H.Ö. ile ağabeyi F.Ö. ve 10 yaşındaki kardeşi T.Ö'ye yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Anne, baba ve 2 kardeşini vuran B.Ö, daha sonra aynı silahla kendini de vurdu.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan baba da kaldırıldığı hastanede öldü.
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