Kahramanmaraş’ta çöken Ezgi Apartmanı’nın sorumluları hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde Kahramanmaraş’ta çöken ve 36 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nda, savcılık tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden istenen bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda fenni mesul Mehmet Tekin, müteahhit Yakup Aktaş ve binanın zemin katında tadilat yapan Kervan Pastaneleri ortakları Sami Kervanoğlu ve Mustafa Pekel asli kusurlu bulundu.

‘GEÇ ALINMIŞ KARAR’

Rapor sonrası fenni mesul Mehmet Tekin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, savcılık tarafından ifadeye çağrılan ve adreslerinde bulunamayan Kervanoğlu ve Pekel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararı gazetemize değerlendiren ve çöken binada oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, “7 aydan bu yana haklı olduğum davada tek istediğimiz şey adaletin yerini bulmasıydı. Çok daha önce çıkarılması gereken bir karardı. Suçlu olduklarını bildikleri için kaçtılar. İstedikleri kadar kaçsınlar, er ya da geç hesap verecekler” dedi.

‘SÜREÇ HIZLANMALI’

Kayıp yakını ve dava avukatı Uğur Biricik ise şunları söyledi: “Rapor beklediğimiz çıktı. Binada yapılan ve enkaz nedeniyle delillendiremediğimiz şeyler de vardı. Buna rağmen mevcut deliller bile bu yıkımda kimlerin sorumlu olduğunu ortaya koydu. Bu aşamadan sonra sürecin hızlanmasını, iddianamenin bir an önce hazırlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz.”

