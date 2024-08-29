Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 8 yaşındaki Narin'in kaybında yeni gelişme
- Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- Vaniköy’deki araziyi sahibinden dinleyin!
- Cemal Enginyurt’tan sert yanıt!
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- Vergi rekortmeni listesinin 73 ismi açıklanmadı
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama