Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 15:20
Kahramanmaraş'ta deprem
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AFAD'ın aktardığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



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