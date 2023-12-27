Kahramanmaraş’ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:34
Kahramanmaraş’ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K.’nin yerini Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tespit etti.

Polis belirlenen adrese baskın yaparak hükümlüyü yakaladı. Yakalanan M.K. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.


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