Kahramanmaraş'ta hayvanseverler ayağa kalktı: Hayvanlar nerede

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:47

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırmasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız” ve “Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın” açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından harekete geçen belediye ekipleri pek çok kentte sokak hayvanı ‘avına’ çıkarak hayvanları adeta işkenceyi andıran yöntemlerle toplamıştı.

AKIBETLERİ BİLİNMİYOR

Son olarak AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri 27 Mayıs günü akşam 23.00 sıralarında Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı Piazza AVM civarında ve kentin çeşitli noktalarında uzun süredir bakılan ve saldırgan olmayan 60’a yakın sokak köpeğini topladı.

Sokak köpeklerinin bir anda ortadan kaybolması Kahramanmaraş’taki hayvan severleri ayağa kaldırdı. Hayvanların Sesi Derneği Başkanı Ayşegül Telli konuya ilişkin olarak Cumhuriyet.com.tr’den Mehmet Oflaz’a konuştu. Telli, 28 Mayıs günü uzun süre belediye yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını ve belediye yetkililerinin de kendilerini rehabilitasyon merkezine davet ettiklerini belirtti.

"SAATLERCE HAYVANLARIMIZI ARADIK"

Telli, rehabilitasyon merkezinde yaşanan süreç ve sokak hayvanlarını arama faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Rehabilitasyon merkezinde çalışanlar; şehirde park, bahçe ve okul civarında hayvanların olmaması gerektiğini, onlar için güvenli yaşam alanları kuracaklarını söylediler. Gece ekipler tarafından toplanan ve elimizde resmi olan bir köpeği sahipleneceğimizi söyledik. Köpeğin rehabilitasyon merkezinde olmadığını, güvenli bir bölgeye bırakıldığını söylediler. Küpesiz köpek neden başka bir bölgeye bırakılır? Bölgenin şehre yakın olduğunu söyleyerek bize çok da açık olmayan bir adres verdiler. Şehirden 1 saat uzaklıktaki Andırın yolu civarındaki bir tıbbi atık tesisinde saatlerce hayvanlarımızı aradık. Tesis müdürü oraya hayvan bırakılmadığını, fakat bizden yarım saat önce belediye ekiplerinin oraya köpek aramaya geldikleri bilgisini verdi.”

Telli, yetkililere, “Bu bir planlı mıydı?”, “Köpekler gerçekten o bölgeye atılmış mıydı?”, “Atıldıysa 50-60 köpekten 1 tanesine bile neden rastlamadık?”, “Köpekler katledilmiş olabilir mi?” sorularını yönelttiğini kaydetti.

"YAŞAM ŞARTLARI DAHA ZORLAŞTI"

Telli açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Son zamanlarda basında yer alan, hayvanların zarar görmesine sebep olan haberlerin ve sosyal medyada gün geçtikçe çoğalan hayvan düşmanı grupların varlığı masum sokak canlarımızın zaten zor olan yaşam şartlarını daha da zorlaştırdı. Biz uzun süredir ilgili kurumlardan yasal uyarı tabelaları, billboard veya afiş taleplerinde bulunduk ama hep reddedildi”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık yaratacak bir girişimde bulunmadığını belirten Telli, “Belediye görevini yapmadığı gibi bizlere de engel oluyor. Sokaktaki canlarımız dağlara, taşlara atılıp adeta yok ediliyor” diye konuştu. Hayvanların Sesi Derneği Başkanı Ayşegül Telli sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

"HAYVANLAR NEREDE?"

CHP Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e, “Bu memleket sadece insanların değil, yeryüzünde diğer canlılarla birlikte yaşıyoruz. Bunun farkında olmayabilirsin ama diğer canlılara zarar veremezsin. Topladığın hayvanlar nerede?” diye seslendi.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel ise, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirden yasadışı bir şekilde topladıkları hayvanları şehir dışında bilinmedik bölgelere atmaya başladı. Hayvanlar nerede? 5199 sayılı yasa çiğneniyor” dedi.