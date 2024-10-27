Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

Yayınlanma: 27.10.2024 - 23:56

Güncelleme: 27.10.2024 - 23:56

Yangın, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Toptancılar Hali'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.