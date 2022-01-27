Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: Baba öldü, anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta, doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu Samittin Demir (39) hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. Demir ailesinden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi.
Balkondan içeri giren ekipler, evde 5 kişilik aile fertlerini hareketsiz yatarken buldu. Samittin Demir'in doğal gaz kaynaklı karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenirken, gazdan etkilenen Eşi Bedia Gül (33) ve yaşları 8 ile 13 arasında değişen çocukları Aleyna, Efe Seyfullah ve Muhammed Mustafa Demir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Samittin Demir'in cansız bedeni olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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