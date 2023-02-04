Kahramanmaraş'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 19 tutuklama

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:21

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 15:21

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay önce çalışma başlatan jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 24 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Gerekli belge ve delillerin toplanmasının ardından 2 şubatta Kahramanmaraş ve Türkoğlu ilçesinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Kökünü Kurutma' operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 11 cep telefonu, 120 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatları ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüpheli de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerden uyuşturucu alıp kullandığı tespit edilen 40 kişiye yasal işlem yapıldı.