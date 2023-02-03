2,7 milyon liralık kaçak 'elektronik sigara tütünü' operasyonu

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:06

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:07

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Mersin Limanı, Adana Şakirpaşa Havalimanı ve Taşucu Limanı'nda aynı gün içinde kaçak tütün operasyonları düzenlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu riskli olarak belirlenen TIR, otomobil ve yolculara yönelik aramalarda kaçakçılığa izin verilmedi.

16 BİN 500 PAKET ELEKTRONİK SİGARA TÜTÜNÜ...

İlk operasyonda, KKTC'den Mersin Limanı'na boş olarak gelen ve risk kriterleri kapsamında yakın takibe alınan TIR'ın dorsesinde, şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine detaylı arama gerçekleştiren ekipler, şüpheli bölgede, özel tertibatın içine zulalanan 16 bin 500 paket elektronik sigara tütününü ele geçirdi.

Diğer operasyonda ise Beyrut'tan Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gelen ve şüpheli olarak değerlendirilen kişinin valizlerinde, 6 bin paket elektronik sigara tütünü bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği son operasyonda da Mersin Taşucu Limanı'na gemi ile gelen ve kontrol amaçlı X-ray taramasına sevk edilen otomobilde şüpheli yoğunluklar görüldü.

TÜTÜNLERİN DEĞERİ 2 MİLYON 780 BİN LİRA

Bunun üzerine yapılan detaylı aramada, aracın çeşitli bölgelerine gizlenen 1240 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kaçak tütünlerin değerinin, 2 milyon 780 bin lira olduğu belirlendi. Mersin, Adana ve Silifke cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.