Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: Kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ercan Toprak, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 15:13
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: Kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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Feci kaza, öğle saatlerinde Önsen Kavşağı'nda meydana geldi. Odun ambarı istikametine giden M.K. yönetimindeki 52 ACM 573 plakalı kamyon ile Ercan Toprak'ın kullandığı 46 AIB 123 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücü Ercan Toprak araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Toprak'ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kamyon şoförü M.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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