Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2023
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Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-18
Saat:22:31:31 TSİ
Enlem:38.089 N
Boylam:36.605 E
Derinlik:12.18 km
Detay:https://t.co/GfFwX9bgKL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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