Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 22:52
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.


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