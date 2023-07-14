Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 16:39
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 helikopter ile 50 kişilik yangın söndürme ekibi, 8 arazöz, 6 su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın bölgeye yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.


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