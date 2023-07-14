Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 helikopter ile 50 kişilik yangın söndürme ekibi, 8 arazöz, 6 su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın bölgeye yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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