Muğla'da ormanlık alanda yangın: 1,5 saatte kontrol altına alındı!

Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:23
Muğla'da ormanlık alanda yangın: 1,5 saatte kontrol altına alındı!
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen Mahallesi Zaferler mevkiindeki saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI!

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda saat 12.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


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