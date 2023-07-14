Muğla'da ormanlık alanda yangın: 1,5 saatte kontrol altına alındı!
Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen Mahallesi Zaferler mevkiindeki saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI!
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda saat 12.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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