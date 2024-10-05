Kahramanmaraş’ta Roma Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri Roma Dönemi’ne ait 110 sikke, 1 tarihi obje olmak üzere toplam 111 tarihi eser ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde Ö.K. (47) isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini alındı.
Harekete geçen ekipler, şahsın aracında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan operasyon sonucunda, 110 sikke, 1 tarihi obje olmak üzere toplam 111 Roma Dönemi'ne ait tarihi eser ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #kahramanmaraş #Roma Dönemi #tarihi eser
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