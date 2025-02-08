Kahramanmaraş'ta 'sahte altın' operasyonu... Kilolarca yakalandı!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:20

Güncelleme: 08.02.2025 - 12:20

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K.'nin merdiven altı atölyede sahte altın bastığını belirleyip, adrese baskın yaptı.

Operasyonda; 35 kilo basılmış sahte çeyrek, yarım, tam, gram ve ata lira altın, 600 gram 22 ve 24 ayar hurda altın, altınların basımında kullanılan 30 parça mühür kalıbı, kalıp ve baskı makineleri, 1 ruhsatsız tabanca ile 173 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



