Kahramanmaraş'ta 'sahte altın' operasyonu... Kilolarca yakalandı!

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda 35 kilo sahte çeyrek, yarım ve tam altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 'sahte altın' operasyonu... Kilolarca yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:20

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K.'nin merdiven altı atölyede sahte altın bastığını belirleyip, adrese baskın yaptı.

Operasyonda; 35 kilo basılmış sahte çeyrek, yarım, tam, gram ve ata lira altın, 600 gram 22 ve 24 ayar hurda altın, altınların basımında kullanılan 30 parça mühür kalıbı, kalıp ve baskı makineleri, 1 ruhsatsız tabanca ile 173 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Etiketler: #altın #Baskın #sahte #kahramanmaraş

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