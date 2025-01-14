Sahte altınlarla kuyumcuyu dolandırdılar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki kuyumcuyu sahte altın zincirle dolandıran 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Dolandırıcıların 80 bin TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Sahte altınlarla kuyumcuyu dolandırdılar
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DHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:25

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kuyumculardan gelen sahte altın ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, şüphelilerin N.K., B.E. ve S.E. olduğu tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla, şüphelilerden biri kuyumcudan para alırken suçüstü yakalandı. Diğer iki şüpheli ise başka bir kuyumcudan aldıkları 41 bin TL ile kaçmaya çalışırken yakalandı.

Soruşturma sonucunda, şüphelilerin iki farklı kuyumcuyu toplamda 80 bin TL’lik sahte gram altın zinciri satarak dolandırdığı ortaya çıktı. Ele geçirilen 41 bin TL, emniyet ekipleri tarafından kuyumcuya teslim edildi.

Dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Bingöl #sahte altın #dolandırıcı

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