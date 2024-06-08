Kahramanmaraş'ta yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası yandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

AA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 17:39
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası yandı
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Şekeroba Mahallesi Sağlık Ovası'nda (Gavur Gölü) buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçrayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve köy koruyucularınca yapılan 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 150 dönüm ekili arazi zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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