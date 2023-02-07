Kahramanmaraş'taki depremden saatler sonra kurtarıldılar

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 06:36

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:05

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. İlk deprem Kahramanmaraş'ta merkez üsssü Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha yaşandı.

Merkezz üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Söz konusu depremler ağır yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekibi gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...

ENKAZ ALTINDAN SAĞ KURTARILDILAR

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Osmaniye'ye giden Kuşadası AKUT ekibi, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra Alperen isimli çocuğu kurtardı.

Malatya'nın kent merkezi Çavuşoğlu Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın yıkılan enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran Tekeş ile 26 yaşındaki Abdullah Uraz Sivas itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 22 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldılar.

Osmaniye'de Metin Tamer Sitesinde enkaza dönen yapıda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı. AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından Deniz Kaya kurtarıldı. Depremin 24. saatinde kurtarılan Deniz Kaya adeta umut oldu. Enkazdan çıkarılan Deniz Kaya, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak aynı enkazda bulunan eşi Burak Kaya ve 1,5 yaşındaki kız çocukları olan Ekin Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Deniz'in kurtuluşu herkesi sevindirirken, ailenin diğer üyelerinden gelen haber üzüntüye neden oldu.

Nurhak ilçesinde çöken binanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ahmet ve 8 yaşındaki Ertuğrul ile anneleri, Tokat’tan bölgeye giden AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan ilk çıkartılan Ahmet oldu. Enkazın aynı bölgesinden bir de kadın cesedi çıkartıldı. Enkazdan çıkartılan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.